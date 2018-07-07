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此内容发布于2018年7月7日 上午4:50 最后更新 - 2018年7月7日 -04:50

（法新社泰国美塞7日电） 泰国一支少年足球队12名球员和25岁教练受困泰北睡美人洞，男孩们从洞穴深处捎来字迹潦草的口信，抚慰已在洞穴外等待两周的家属。

叫做「野猪」的这支少年足球队在黑暗中写下字条，字里行间透露不久的将来要跟家人团圆的期盼，聊以安慰父母和家属的心。

绰号尼克（Nick）的15岁男孩皮帕（Phiphat Photi）写道：「给妈妈、爸爸和小弟的爱。」他们昨天把字条交给潜水人员，皇家泰国海豹突击队（Royal Thai Navy Seals）今天上午在脸书专页公布内容。

「如果我脱困，可以帮我带一些烤猪肉和蔬菜吗？」

绰号奈特（Night）的披拉帕（Pheerapat）写道：「我爱你们，爸、妈和姊妹。你们不必担心我。我爱你们每个人！」他刚在睡美人洞（Tham Luang Nang Non）里过16岁生日。

这些字条让家属情绪掀波澜。家属先撑过难熬的9天，2日终于确定憔悴消瘦的男孩们还在洞穴深处待援，危险撤离行动前的等待现在则继续在折磨他们。

奈特的母亲素帕拉（Supaluk Sompiengjai）告诉法新社：「我真的很开心看到他的字条，他的手写字迹。我快哭了。」

「只要他安全，我等多久都没关系。」

她可能还得再等一阵子。

在一系列危险的拯救选项中，目前仍不清楚足球小将会如何脱困。全国正屏气凝神期盼好消息。（译者：叶俐纬/核稿：何宏儒）

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