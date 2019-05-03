（法新社曼谷4日电） 泰王瓦吉拉隆功两年前在父亲蒲美蓬过世后已登基，但直到今天才举行盛大的加冕仪式，融合印度婆罗门教与佛教传统，也是多数泰国民众首次见证这个时刻。

瓦吉拉隆功（Maha Vajiralongkorn）的加冕仪式选择在吉时10时9分（台北时间今天上午11时9分）开始，也让民众有罕见的机会一窥象徵权力的皇宫大厅，重要传统仪式将一连举行3天。

泰王瓦吉拉隆功亦称为拉玛十世（Rama X），即1782年开始的节基王朝（Chakri）第10位国王。

庄严的加冕仪式可见瓦吉拉隆功身穿白衣，在大皇宫的神殿内接受从泰国各地汲取的圣水从头顶淋下，进行以圣水灌顶的王室净化仪式，并轻轻擦去他脸上的圣水。

印度婆罗门祭司也出席这场佛教与婆罗门教合一的典礼，象徵泰王瓦吉拉隆功从人类化身成活神。

瓦吉拉隆功坐上有9层白伞的王位后，戴上象徵胜利的王冠。这顶王冠是由黄金和来自印度的贵重宝石所打造，重约7.3公斤。

由于蒲美蓬（Bhumibol Adulyadej）1946年继位，1950年加冕，因此对大多数泰国民众来说，这是他们首次见证加冕时刻。

好奇的观光客和身穿白色制服的官员在街道上排排站，也偶尔见到少数穿着黄色上衣的平民支持者耐心地在阴影下等候。

今天早上活动开始前，一名志工学生在皇宫区域替等待的官员拍照，并说道：「我很兴奋也很荣幸能有机会参与…我今天来这里是为了捕捉大家的心情。」（译者：王品轩/核稿：陈昱婷）

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