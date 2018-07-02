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此内容发布于2018年7月3日 上午1:05 最后更新 - 2018年7月3日 -01:05

（法新社泰国美塞2日电） 受困积水泰北睡美人洞9 天的12名足球小将和教练今晚获救，悉数平安。经专业潜水夫全力搜索，终于在一处泥堤寻获憔悴消瘦的13人，而他们奇迹获救的画面也在网路上曝光。

这群年龄介于11岁至16岁的足球小将和25岁的教练6月23日便下落不明，自此与外界失去连系。清莱省省长纳隆萨（Narongsak Osottanakorn）今晚宣布寻获这支失联的少年足球队，在场记者爆出掌声和欢呼声。

纳隆萨说：「我们已寻获这13人，悉数平安…在他们能够移动前，我们会照顾他们。」

「我们会把食物带给他们，一名会潜水的医师也会随行。他们好一段时间没吃了，我不确定他们能不能吃东西。」

受困地底许多天后，目前无法立即得知他们的健康状况。

根据泰国海豹突击队（Thai Navy Seals）上传至官方脸书专页的戏剧性画面显示，救难人员找到他们时，这群瘦弱的少年身上穿着过大且沾满泥土的足球运动衫，挤在一处四周被水淹没的小泥崖。

一名少年说：「谢谢你们！」英国籍潜水夫问他们共有多少人时，其他人回答有「13」人，寻获这支足球队的其中一名英国籍潜水夫简短回应说「好极了！」

一名潜水夫点亮火把时告诉他们：「还有很多、很多人会前来救援…我们是第一批。」

一名潜水夫告诉这些男孩：「你们在这里待了10天，非常坚强。」

前排一名瘦削的男孩看似感激地向救难人员鞠躬，声音颤抖地说「谢谢你们」。

少年足球队奇迹获救的消息传出后，守在睡美人洞附近的家属非常高兴，相互拥抱并露出笑容。

一名12岁男孩的家长说：「我好高兴…我希望他身心都健康。」

另一名家属喜极而泣地告诉记者：「我从电视上得知这项消息…我高兴地难以用言语表述。」（译者：刘文瑜/核稿：陈昱婷）

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