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此内容发布于2018年6月28日 上午8:05 最后更新 - 2018年6月28日 -08:05

（法新社泰国美塞28日电） 泰国12名足球小将和教练进入北部一座洞穴探险失联已进入第5天，大雨导致洞穴淹水并阻碍搜救，美国军方人员和英国潜水夫已加入救援行列。

泰国官员表示，大雨淹进拷龙穴（Tham Luang cave）第二石室，迫使部分潜水夫折返。

这些足球员年龄介于11至16岁，23日进入洞穴，因大雨阻断主要入口而受困。

泰国当局已派出约1000名海军海豹部队、军警、边境卫队和官员，不分日夜进行搜救。这座洞穴位于泰国清莱省偏远山区。

美国驻曼谷使馆发言人伯纳多斯（Jillian Bonnardeaux）表示，来自美军太平洋司令部（US Pacific Command）的一群人员在昨夜抵达洞穴，包括空降搜救和生存专家，以协助救援。

3名英国洞穴潜水专家因大雨而无法从主要入口进入洞穴，今天企图透过狭窄裂口入洞。

拷龙穴长度近10公里，是泰国最长的洞穴之一，也是地形最崎岖的洞穴之一。对富有经验的潜水员而言，也深具挑战。

一名也曾在泰国一处洞穴迷航的男子今天回想身处「迷宫」的经历时说，他能活着出来真的是奇迹。（译者：蔡佳伶/核稿：张佑之）

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