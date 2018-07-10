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此内容发布于2018年7月10日 下午10:20 最后更新 - 2018年7月10日 -22:20

（法新社圣彼得堡11日电） 泰国少年足球队师生13 人受困睡美人洞逾2周后，终于全数脱困获救，法国足球队明星中场博格巴表示，他要将法国在世界杯4强赛迎战比利时的胜利献给这12名少年。

这支名为「野猪」的少年足球队受困泰国北部睡美人洞长达18天，困在淹水洞穴的最后5人昨天终于脱困获救，这起绝处逢生的救援任务吸引了全世界关注。

法国今天在俄国圣彼得堡体育场以1比0战胜比利时，效力曼彻斯特联队的博格巴（Paul Pogba）在推特贴文写道：「胜利要献给当天这群英雄，做得好啊孩子，你们是如此健壮。」

国际足球总会（FIFA）主席英凡提诺（Gianni Infantino）邀请这群少年，在15日前往莫斯科观看世界杯决赛。

但FIFA指出，他们获知「因为医疗原因，这群孩子无法前往莫斯科」。

FIFA发言人表示：「FIFA优先着重的，仍是参与救援行动的每个成员健康状况，我们将寻求新机会邀请这群孩子前来观看FIFA的比赛，和他们分享共荣及欢庆的时刻。」

FIFA还向前泰国海军海豹部队（SEAL）潜水员沙曼（Saman Kunont）的家人致哀。沙曼6日为受困睡美人洞的13名师生运送氧气，不幸于回程时因氧气耗尽溺毙。（译者：陈彦钧/核稿：徐睿承）

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