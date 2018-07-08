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此内容发布于2018年7月9日 上午12:35 最后更新 - 2018年7月9日 -00:35

（法新社达卡8日电） 高阶联合国人权专家李亮喜（Yanghee Lee）表示，缅甸境内的洛兴雅人仍遭迫害，她也警告，让加害者接受法院审判的机会微乎其微，因为他们受到强大的外国盟友保护。

联合国缅甸人权特别报告员李亮喜造访孟加拉时发表上述严厉评论；缅甸军方去年8月以安全为由进行大规模镇压以来，已有超过70万穆斯林少数民族洛兴雅人逃至邻国孟加拉。

联合国人权观察团体和美国指控缅甸对洛兴雅人进行种族清洗，洛兴雅好战分子发动一连串伏击后，缅甸军方以镇压做为回应后，人权组织和记者记录下骇人的强暴、杀戮与村落被毁等情事。

南韩学者李亮喜造访孟加拉南部的难民营后，在达卡对记者说：「剩余的洛兴亚族群仍持续受到系统性暴力威胁」。目前约有100万洛兴雅难民住在这座难民营。但她表示，缅甸军事高层短期内在海牙国际刑事法院（ICC）受审的机会不大，暗示俄罗斯和中国会包庇他们。

她说：「如你所知，根据国际论坛当前机制，交付国际刑事法院仲裁必须由（联合国）安全理事会提出。」

李亮喜说：「你也晓得，安理会5个常任理事国中，有两个缅甸盟友不会让这种情节上演。」

她没有点出是哪两个国家，不过常任理事国中的俄罗斯和中国先前曾在安理会捍卫缅甸，认为缅甸不需接受进一步审查。

缅甸极力否认涉及种族清洗的指控，说军方镇压是对洛兴雅好战团体若开邦洛兴雅救世军（Arakan Rohingya Salvation Army）威胁的合法回应。

不过专家表示，缅甸军方长期以来一直采取针对平民的焦土战术，来惩罚反叛地区的好战团体，还说当局迫害洛兴雅人已长达数十年。（译者：刘文瑜/核稿：陈昱婷）

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