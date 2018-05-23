下面的内容来自我们的合作伙伴，因此我们不能保证这些内容能够正常显示。

此内容发布于2018年5月23日 上午2:20 最后更新 - 2018年5月23日 -02:20

（法新社仰光23日电） 国际特赦组织今天发布一份报告指出，洛兴雅武装分子去年在若开邦发生暴动时，曾屠杀印度教村民。这份新出炉的报告，让外界更了解若开邦复杂的种族对立情况。

报告指出，这起大屠杀事件于去年8月25日发生，洛兴雅（Rohingya）叛乱分子同日也对缅甸警哨发动同步突袭，不但造成死伤，若开邦（Rakhine）也因此陷入危机。

缅甸军方严厉报复这起袭击事件，结果迫使约70万洛兴雅穆斯林逃离这个以佛教为主、长年迫害他们的国家。

联合国表示，缅军的镇压行径无异是对洛兴雅人进行「种族清洗」，军人及自卫队暴民被控杀害平民并焚烧村庄。

此外，洛兴雅武装分子也被控犯下数起暴行，包括在若开邦最北处大规模杀害印度教徒。

缅军去年9月带领包括法新社在内的记者，前往见证从浅坟中挖掘出来的腐烂尸体。

这批称为若开洛兴雅救世军（ARSA）的武装分子，当时否认杀害这些印度教徒。

国际特赦组织（Amnesty International）今天表示，新的一项调查证实，若开洛兴雅救世军曾在孟都（Maungdaw）北部卡孟锡克（Kha Maung Seik）的村落，以「行刑式」手法处死53名印度教徒，且死者多是儿童。

Neuer Inhalt Horizontal Line