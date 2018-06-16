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此内容发布于2018年6月16日 下午10:35 最后更新 - 2018年6月16日 -22:35

（法新社科克斯巴扎尔16日电） 正当世界各地的穆斯林以美味佳肴和送礼庆祝开斋节时，洛兴雅难民今天则在孟加拉的脏乱难民营和平示威庆祝节日，他们要求正义且有尊严的返国。

缅甸军队去年8月开始镇压这个穆斯林少数族裔后，数十万名洛兴雅人（Rohingya）便逃到孟加拉，这是他们在拥挤难民营所度过的第一个开斋节（Eid al-Fitr）。

35岁难民尤丁（Rahim Uddin）告诉法新社说，今年的开斋节有点不一样。开斋节代表斋戒月（Ramadan）结束。

他在孟加拉科克斯巴扎尔（Cox's Bazar）的库图巴朗（Kutupalong）大型难民营表示：「赞美神，至少我们有一个安全的地方可以安身且庆祝，我们可以不受阻挠地前往清真寺。」

难民营的清真寺今天早晨被信众挤满，难民们祈祷能远离突发洪水和瞬间山崩的威胁，他们担心雨季降雨可能会引发这些灾害，大家在祈祷后互相拥抱彼此。

之后小朋友们穿着新衣服四处玩耍，并玩着旋转木马和其他娱乐活动，数百名难民还进行长达一小时的和平抗议活动，这个景象在库图巴朗难民营很常见。（译者：陈彦钧/核稿：蔡佳敏）

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