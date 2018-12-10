洛杉矶展恶烂食物 贴心提供呕吐袋

此内容发布于2018年12月10日 下午11:20

（法新社洛杉矶10日电） 恶烂食物博物馆（Disgusting Food Museum）昨天在美国洛杉矶市中心开幕，门票则是个呕吐袋，以防展出的食物让民众大感吃不消。

若干展品气味难闻，甚至让人感到一阵恶心，例如法国艾波瓦塞（Epoisses）起士、冰岛鲨鱼肉或瑞典据说味道刺鼻到无人能敌的鲱鱼罐头（Surstromming）。

鲱鱼罐头由发酵的波罗的海鲱鱼制成，味道令人不敢恭维，瑞典人通常要到户外，才会开罐享用这道佳肴。据报1981年德国曾有位房东，因房客在楼梯间开了个鲱鱼罐头，就将他扫地出门。

威斯特还将展出把幼鼠泡在米酒里的中国老鼠酒，及以由「童子尿」煮成的蛋。

恶烂食物博物馆的联合策展人阿伦斯（Andreas Ahrens）表示，选择展出食物的过程不太顺利，因为若干国家觉得受到冒犯。

阿伦斯说，澳洲维吉麦（Vegemite）抹酱引发若干国际事件，美国人不满麦根沙士及奶油夹心海绵蛋糕入恶烂食物之列，烤天竺鼠榜上有名也让秘鲁不悦。

他说，只在意「恶心」这个字，便忽略了整项展览的重点。

阿伦斯说：「（这项展览）意在让人们意识到，我们不该立下判断，决定其他文化的食物是否恶心。」

「但如果我们称这间博物馆为永续发展博物馆或文化差异展览，根本没人会想来。」

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