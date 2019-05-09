此内容发布于2019年5月10日 上午12:50

（法新社洛杉矶9日电） 美国执法当局今天表示，在洛杉矶高级住宅区里一处价值数百万美元豪宅，查获超过1000把枪枝和弹药。

美国菸酒枪炮及爆裂物管理局（ATF）说，当局接获匿名线报称屋外曾有违法枪械交易后，便进行突袭。

这栋豪宅坐落在洛杉矶荷尔贝山（Holmby Hills）地区，不仅离着名的花花公子豪宅（Playboy Mansion）不远，距家喻户晓的流行乐夫妻档碧昂丝（Beyonce）和杰斯（Jay-Z）住所更是不到一公尺。

执法单位消息人士指出，这栋房子登记在贝克（Cynthia Beck）名下，她和石油大亨保罗．盖提（J. Paul Getty）之子高登．盖提（Gordon Getty）育有3子。

贝克据传和拥有大量枪械的萨恩兹（Girard Damien Saenz）长期交往；萨恩兹涉嫌持有、贩售和制造攻击性武器，在家中被逮。

57岁的萨恩兹还未被正式起诉，今早以5万美元（约新台币154万元）交保获释。

地方电视台拍摄的影像画面可见，洛杉矶员警与美国菸酒枪炮及爆裂物管理局探员在屋外调查聚集成堆的手枪和步枪。

洛杉矶警察局（LAPD）脸书发布照片显示，大房子里摆满一盒又一盒弹药，还有堆积如山的武器。

洛杉矶警督拉米雷斯（Chris Ramirez）在现场告诉记者，「无法理解」怎会有人拥有如此大量的武器，特别是在这样的高档住宅区。

他说：「工作31年来，从没见过这么多武器。这真令人震惊。」

当局表示，从昨天凌晨4时开始，约有30名执法人员花费超过15小时，才将武器从屋内清空。（译者：王品轩/核稿：刘文瑜）

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