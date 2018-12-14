洞朗对峙事件一年后 中印携手军演兼跳舞踢足球

此内容发布于2018年12月14日 上午5:35

（法新社新德里14日电） 中国和印度部队2017年夏发生洞朗对峙事件距今已超过一年。印度军方近日在推特（Twitter）上释出影片，内容显示双方士兵一同唱歌、「携手」跳舞、踢足球。

中印部队2017年6月到8月间发生洞朗对峙事件。洞朗（Doklam）是喜马拉雅山区一片有领土争议的高原；2017年夏，印度派遣军队前往高原以阻止中方在这个地区建造道路。

对峙事件发生后，中印双方去年暂停举行年度联合军事演习，但上月底两国决定在12月10日到23日期间恢复举办，地点在成都。此次联合军演的名称为「携手」（Hand in Hand）。

根据印度军方释出的影片，中印士兵近日不但携手军演，更携手跳舞、踢足球。印度军方形容两国队伍在足球场上都展现了「绝佳的运动员精神」。印方未说明哪一国队伍是比赛最后赢家。

印度总理莫迪（Narendra Modi）与中国领导人习近平有意修补双边关系。

居民占全球人口总数约40%的两国都坐拥核子武器，曾在1962年交战，且近数十年来持续争夺在印度洋地区的影响力。

美国则对中国在南海及其他地区持续增长的军事、经济和外交强势作为有所警戒，因此近来再度强调和印度的军事关系。（译者：陈韵聿/核稿：陈政一）

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