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此内容发布于2018年7月6日 上午3:05 最后更新 - 2018年7月6日 -03:05

（法新社泰国美塞6日电） 前海豹部队潜水员沙曼在救援行动中不幸溺毙的同时，泰国海军海豹部队指挥官警告，救援受困洞穴13名师生的时机「有限」。先前寻获师生的喜悦，如今已蒙上一层阴影。

由于这12名男孩和他们的足球教练受困淹水的睡美人洞（Tham Luang Nang Non）深处，今天这起潜水员牺牲事件使外界高度质疑，穿过狭窄通道救出13人的安全性。

泰国海军海豹部队（SEAL）指挥官阿帕恭（Arpakorn Yookongkaew）指出，救援人员除了试图从错综复杂的地下洞穴救出这13人外，恐怕别无选择。这是当局首度坦言，无法等到积水退去才赴地下洞穴救援。

阿帕恭告诉记者：「我们一开始以为孩子们可以在洞内待很久…但现在情况有变，我们时间有限。」

救援团队在睡美人洞内数公里一处岩棚，发现这群模样憔悴、呈饥饿状态的男孩全数生还时，举国上下因此松了一口气，如今情势的演变使得乐观情绪蒙上一层阴影。

沙曼（Saman Kunont）是负责运送氧气至洞内的团队成员之一，他从13人受困处返回时失去意识，不幸丧生。

这群等待救援的男孩年龄界于11至16岁，他们既不会游泳，也没有潜水经验。（译者：钟佑贞/核稿：严思祺）

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