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此内容发布于2018年6月17日 上午1:35 最后更新 - 2018年6月17日 -01:35

（法新社卡拉卡斯16日电） 委内瑞拉官员表示，首都卡拉卡斯一家人挤人的俱乐部今天凌晨发生冲突，期间有人引爆催泪弹，场内民众便急往出口逃生而引发踩踏事件，造成17人丧生，包括8名未成年人。

委内瑞拉内政部长瑞维尔（Nestor Reverol）表示，当时俱乐部内正举行中学毕业派对，期间却发生争执，突然有人引爆一枚催泪弹，场内逾500人争先恐后拥向出口逃生，酿成死亡事件。

官方报导指出，罹难者因窒息或多处创伤丧生。

另有至少5人伤势严重，其中1人状况危急，他们都被送往医院治疗。

瑞维尔对国营电视台VTV证实，当局拘留的7人中，包括2名未成年人，且有目击证人指出，其中一名未成年人涉嫌施放催泪弹。

瑞维尔说，俱乐部经理因未遵守「必须采取的措施…以防止枪械及弹药进入公共场所」被捕。

这家名为Los Cotorros的俱乐部位于卡拉卡斯（Caracas）西部的巴瑞索区（El Paraiso）。17岁的巴里沃斯（Kleiver Barrios）也是罹难者之一。

巴里沃斯的父亲说：「他拿走我的身分证（未成年人藉此进入俱乐部）。太可怕了…派对上的男孩怎么会持有催泪弹？」

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