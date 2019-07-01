此内容发布于2019年7月1日 下午11:05

（法新社华盛顿1日电） 伊朗宣布浓缩铀存量超越2015年伊朗核子协议的规定限量，美国总统川普今天警告，称伊朗「正在玩火」。

被问及是否欲对伊朗传达讯息时，川普在白宫告诉记者：「他们清楚自己在做什么，清楚自己在玩什么，我认为他们在玩火。」

伊朗外长查瑞夫（Mohammad Javad Zarif）告诉半官方的伊朗学生通讯社（ISNA），伊朗浓缩铀存量已超出300公斤上限。但他也表示，伊朗仍可逆转此举。德黑兰当局在5月8日宣布，将不再遵守协议中对浓缩铀和重水存量的限制。

查瑞夫指出只要欧洲3国，即签署协议的英国、法国和德国遵守对核子协议的义务，伊朗仍可「逆转」这项决定。

他坚称伊朗并未做错事，并推文说：「我们并未违反联合全面行动方案（JCPOA，即核子协议）」

美国去年退出核协议后，陆续恢复对伊朗的严厉制裁，重创伊朗重要的石油出口和金融交易。

白宫稍早表示，「美国和盟邦绝不会容许伊朗发展核武」，并誓言持续对该地区施加「最大压力」。

对此，以色列呼吁欧洲国家制裁伊朗；俄罗斯则表达遗憾，但俄国认为，伊朗的举动是美国施压的结果。华府当局的施压已经造成核协议濒临瓦解。

英国呼吁伊朗「避免进一步偏离」具有标志性的核协议。联合国也表示，伊朗必须遵守对协议的承诺。

伊朗威胁除非其余的合作伙伴帮助它规避制裁，特别是出售石油，否则伊朗会进一步违反核协议的承诺。伊朗在2015年与美国、英国、中国、法国、德国和俄罗斯达成核协议，美国已于去年宣布退出。

Neuer Inhalt Horizontal Line

Instagram 关注我们 Instagram