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此内容发布于2018年12月2日 下午11:35 最后更新 - 2018年12月2日 -23:35

（法新社法勒他2日电） 马尔他政府今天表示，愿意收容11名由西班牙渔民从地中海救起的难民。这群难民在海上漂流长达10天，他们经过医疗评估后将转往西班牙。

法新社报导，西班牙渔船「洛雷托圣母」（Nuestra Madre Loreto）11月22日在利比亚外海救起12 名来自尼日、索马利亚、苏丹、塞内加尔、埃及的难民。其中一人因严重脱水随后搭救难直升机撤离。

西班牙慈善组织「主动张开手臂」（Proactiva Open Arms）协助这场救援行动，并表示，由于海上情况恶化，马尔他政府已同意暂时收容这群难民。

「主动张开手臂」在推特上指出，洛雷托圣母渔船已顺利把难民移交给马尔他海岸警卫队，11名难民不久后将在马尔他港口上岸。

这群难民从利比亚出发后，橡皮艇在马尔他海域载浮载沉。西班牙早前除试着要求利国政府接回难民，也试着和义大利及马尔他磋商。

不过，救难船船长杜拉（Pascual Dura）27日表示，义大利及马尔他双双拒绝他们靠岸。

巴斯克华昨天在无线电讯息中表示：「我无法东西南北地航行，气候恶劣，毫无回音。我不相信没有办法帮难民们找到栖身之所。」

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