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此内容发布于2018年6月22日 上午9:35 最后更新 - 2018年6月22日 -09:35

（法新社北京22日电） 中国海南省计画允许外国游客使用YouTube、脸书（Facebook）等遭查禁的外国网站，这项双重标准作法引发中国网民的愤怒反弹。

海南省将成为中国最大的自由贸易区，因此当地政府希望，能吸引更多高科技业投资和观光收入。海南省因拥有许多渡假胜地和热带海滩，有中国夏威夷之称。

为了让外国观光客对海南岛留下更多宾至如归的印象，当局推出多项措施，例如实施免签证旅游、减少外国信用卡的使用障碍等。

不过当地政府还想采取更引人注目的新措施。根据海南省政府本月稍早在官网公布的行动计画书，将在海口、三亚两座重点旅游城市成立「外国游客集聚区」，外国人在区内可「正常使用国外流行的社交媒体脸谱（Facebook，即脸书）、推特（Twitter）、优途（YouTube）」。

前述3个网站和谷歌（Google）、Instagram等广受欢迎的外国网站，在中国本土和海南均被查禁。

中国对网际网路实施严格的内容审查，以防止令当局觉得难堪或有损善良风俗的资讯四处散布。

海南的前述计画意味，外国访客将享有中国人民被剥夺的权利。这项作法已在中国本土的社群媒体引发排山倒海的抨击声浪。

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