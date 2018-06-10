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此内容发布于2018年6月11日 上午1:35 最后更新 - 2018年6月11日 -01:35

（法新社伦敦11日电） 随着美国总统川普和北韩领导人金正恩在新加坡的历史性峰会明天即将登场，海外的南北韩侨民不禁好奇这是否为两韩最终统一的试探性第一步。

10年前，金成柱（Kim Song-ju）取道中国逃出北韩时，选择前往英国，而不是南韩，主要是希望能避免遭到歧视。

但当他在伦敦西南区的韩国人社区成家立业时，却碰上他不远千里来到英国想要逃避的社会阶层化问题。

金成柱在新莫尔登（New Malden）一家异议分子主持报纸的办公室，透过口译告诉法新社记者：「我在这里的朋友大多是北韩人。」

曾任电工的金成柱说，在和南韩人聊天时，多半讲的是高球或新莫尔登，但在聊到生活经验时，双方南辕北辙，难以理解对方。

这个伦敦西南区安静的一隅，提供一个罕见的机会，得以一窥南北韩人在分离60年后，试图统一时，内心五味杂陈的心情。

当地另一名流亡人士崔中和（Choi Joong Wha，音译）说：「我们是不同的社群。」

他说：「人家告诉我们，这是小型的统一实验，我们已经实验很多年，互邀彼此参加活动、发表演说。这完全行不通。」

刚开始因大使馆迁到这附近，后来加上三星集团前英国总部的关系，南韩人纷纷在此落脚，新莫尔登区约有1万2000名南韩人。过去10年来，这里聚集了多达700 名北韩流亡人士，是世界最大的北韩社区之一。

当地议员河载承（Ha Jaesung）说：「对于生活在一起的南北韩人来说，新莫尔登是世界上一个独特的地区。」

「（两者）之间存在看不见的鸿沟，我们当中有很大的不同，即使我们现在说话的方式。」

他坦承，他在小孩学校亲师会中第一次遇到北韩人时，深感害怕。「我们被教导北韩人士很可怕。」

他说，当他知道对方其实很多方面和他很像时，他也很震惊。

这里的南北韩侨民对川金会的反应大不同，南韩侨民乐观看待。来自北韩的崔中和则说：「北韩人没这么兴奋，这不是北韩政权第一次试图达成协议。」

崔中和也对北韩持续侵犯人权，却未受重视，感到遗憾

不过，新莫尔登区南北韩社群间已经渐渐融合，搭起彼此间的桥梁。

在当地一个长青族群中心，约有15名北韩人加入南韩人，一同参与传统舞蹈歌唱和烹饪活动。

长青中心会长宋华（Sun Hwa）说：「我们终于能融洽相处、一家亲。」

一名担心北韩亲友遭报复而要求匿名的北韩侨民表示：「刚开始很不容易，尤其是语言隔阂和环境竞争。」她和女儿10年前因为大饥荒逃离北韩。

她说，长青中心的人际关系已经融洽到，她连谁来自北韩，谁来自南韩，都不记得。

她说：「我们当然希望峰会进行顺利，（南北韩）能统一。我们是同一族群，说着相同的语言、流着相同的血液。」

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