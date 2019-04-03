（法新社吉隆坡3日电） 马来西亚官方今天表示，涉及国家投资基金一马发展公司（1MDB）财务丑闻的豪华游艇「平静号」，将出售给当地一家私人公司，价格为1亿2600万美元（约新台币39亿元）。

「平静号」（The Equanimity）长90公尺，登记在开曼群岛，设备包括泳池、直升机停机坪和电影院，原为出身槟城州（Penang）的华裔富商刘特佐（Low Taek Jho）所有。据称他用以购入这艘豪华游艇的2亿5000万美元是侵吞自一马公司。

刘特佐被指是一马弊案首脑，虽已因此案在马国遭到缺席起诉，却仍潜逃海外。「平静号」的用途据信就是方便他前往亚洲各地以躲避缉捕。刘特佐和前首相纳吉（Najib Razak）关系良好。

2009年4月至2018年5月担任马来西亚首相、现年65岁的纳吉也遭控侵吞一马资产，今天出庭受审。他领导的政党联盟「国民阵线」（BN）去年5月在大选中落败，由马哈地（Mahathir Mohamad）领导的新政府一直想收回被侵占的一马资产，且已招标寻求「平静号」买主数月。

检察总长汤米（Tommy Thomas）声明表示，「平静号」的新主人是云顶集团旗下的云顶马来西亚（Genting Malaysia），此公司经营饭店、渡假村和马国的唯一合法赌场。游艇买卖手续将于本月底完成。

根据美国司法部的资料，一马遭侵吞的资产金额高达45亿美元，这些不法所得被刘特佐和其他关系人用来购买游艇、私人喷射机、毕卡索画作、珠宝和不动产等。（译者：陈韵聿/核稿：张佑之）

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