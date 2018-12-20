涉北欧游客遇害案3嫌 与伊斯兰极端主义有关

（法新社拉巴特20日电） 摩洛哥当局表示，今天逮捕了涉及恐怖谋杀2名北欧登山客的3名逃犯，调查人员往与伊斯兰极端主义有关的方向侦办，将查明他们的犯案动机。

政府发言人卡尔非（Mustapha Khalfi）称这些谋杀案是「犯罪和恐怖行为」，摩洛哥总理欧斯玛尼（Saad Eddine el Othmani）指这是「在摩洛哥和摩洛哥人背后捅刀」。

这两名女子的遗体是17日在摩洛哥南部的高阿特拉斯山（High Atlas）寻获，数小时后，当局逮捕到第一名疑与伊斯兰极端组织有关的嫌犯，今天则在马拉喀什市（Marrakesh）将其余逃犯缉拿到案。

中央司法调查署表示：「嫌犯已经落网，调查人员正在依据证据和盘问结果查明恐怖动机。」

24岁丹麦学生叶斯波森（Louisa Vesterager Jespersen）和28岁挪威女子尤兰德（Maren Ueland）的遗体是在17日寻获，她们曾在距伊姆利尔（Imlil）游客村庄两小时步行路程的偏远山区扎营。

警方在马拉喀什的贫困社区逮捕到第一名嫌犯后，就着重于往恐怖主义路线侦办。马拉喀什是此区的主要城市，是吸引众多国外旅客的观光胜地。

一个熟悉调查内情的消息人士昨天告诉法新社：「伊斯兰极端主义这条线索还没移除，因为第一个落网和另3名被捕的嫌犯，都与极端伊斯兰主义圈子有关。」

调查人员已经公布3名逃犯的样貌，他们分别是阿法迪（Rachid Afatti）、尤尼斯（Ouaziad Younes）和阿德萨曼（Ejjoud Abdessamad）。

在一张当局所公布的黑白照片中，一名嫌犯身穿白色长袍和白色无边帽并留有长胡子。第2名嫌犯也留有长胡子，第3名嫌犯则是瘦脸和留有山羊胡子。不过，根据警方在逮捕他们后公布的照片，3人都把胡子剃光，穿着便衣。

警方发言人萨比克（Boubker Sabik）表示，3人皆来自马拉喀什，其中一人有「涉及恐怖行动的法庭记录」。

丹麦总理拉斯穆森（Lars Lokke Rasmussen）谴责他所称的「野蛮罪行」。他向记者表示，「与全世界一样，我们感到惊愕、厌恶与悲痛」。

挪威总理索尔伯格（Erna Solberg）则谴责这是对「无辜者残忍且无意义的攻击」。

拉巴特政府发言人强调安全服务部门在打击恐怖主义上的努力，称赞他们迅速将两起谋杀案的犯嫌逮捕到案。（译者：苏梨若/核稿：张晓雯）

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