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此内容发布于2018年6月18日 上午10:35 最后更新 - 2018年6月18日 -10:35

（法新社柏法兰克福18日电） 德国检方今天表示，奥迪（Audi）执行长史塔德勒涉及母公司福斯汽车集团（Volkswagen）的「柴油门」排气作弊丑闻，已遭逮捕。

在这项戏剧性发展的前一周，慕尼黑检方曾突袭史塔德勒（Rupert Stadler）住处。在此之前，检方将他起诉，罪名是诈欺和伪造文件，让配备作弊软体的柴油车得以销售给欧洲消费者。

检方表示，由于「有湮灭证据的风险」，这项逮捕行动完全正当。

奥迪证实史塔德勒被捕，但拒绝提供进一步细节。

奥迪发言人在声明中表示：「对史塔德勒先生来说，无罪推论原则依然适用。」

史塔德勒被捕是柴油门危机迄今的最高潮发展。这起事件始自福斯集团在2015年承认，全球各地约有1100 万辆柴油车配备意在欺骗污染检测的「减效装置」（defeat device）。

外界长久以来一直怀疑，福斯旗下豪华车品牌奥迪的工程师开发出作弊事件所使用的软体。

奥迪的前引擎开发主管在2017年9月遭羁押。

德国当局本月稍早下令召回欧洲各地约6万辆奥迪A6和A7款汽车，以移除使用和柴油门风暴核心软体不同技术的违规排气控制软体。

福斯前执行长温特柯恩（Martin Winterkorn）在2015年9月丑闻爆发后不久下台，继任的穆勒（Matthias Mueller）在今年稍早遭到提早撤换。

外界怀疑温特柯恩和穆勒都比承认的时间要早知道舞弊情事，这意味两人未能善尽将公司财务风险告知投资人的职责。

美国检方上月也起诉温特柯恩，表示他早在2014年5月就知道公司在排放检测作弊，却决定继续下去。

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