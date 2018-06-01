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此内容发布于2018年6月1日 上午7:35 最后更新 - 2018年6月1日 -07:35

（法新社布鲁塞尔1日电） 比利时检方今天表示，2015年11月巴黎连环恐攻嫌犯阿布岱斯兰的共犯艾耶瑞因，涉及2016年3月布鲁塞尔自杀炸弹攻击有关的恐怖罪行，已遭比国调查法官起诉。

联邦检察官办公室指出，突尼西亚籍的艾耶瑞（Sofiane Ayari）因「参与恐怖组织活动」，在昨日遭起诉。艾耶瑞和阿布岱斯兰（Salah Abdeslam）在布鲁塞尔（Brussels）自杀攻击发生前数天，亦即2016年3月15日开火攻击比利时警方，同年4月被捕入狱。

比利时检方指出，调查法官指控，现年24岁的艾耶瑞与「布鲁塞尔和札范登（Zaventem）恐怖攻击事件过后的（2016年3月22日）调查行动有关」。前述攻击事件造成32人死亡与数百人受伤，恐怖组织伊斯兰国（Islamic State）声称犯案。

布鲁塞尔法院在今年4月23日裁决，艾耶瑞和阿布岱斯兰因在布鲁塞尔枪战中企图杀害警员，各被判处20年徒刑。这场枪战导致两人落网，但也造成4名警员受伤。

前述枪战发生在2015年11月巴黎连环恐攻的4个月后，以及布鲁塞尔自杀炸弹攻击的数天之前。当时由伊斯兰国煽动的恐怖攻击风潮席卷全欧。

巴黎恐攻造成130人丧生，出生于比利时的28岁法国公民阿布岱斯兰是唯一幸存的嫌犯，目前在法国狱中等待接受相关审判。艾耶瑞则被囚禁在比利时监狱。（译者：陈宜君/核稿：陈政一）

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