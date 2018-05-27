下面的内容来自我们的合作伙伴，因此我们不能保证这些内容能够正常显示。

此内容发布于2018年5月27日 上午5:20 最后更新 - 2018年5月27日 -05:20

（法新社吉隆坡27日电） 马来西亚华裔富商刘特佐涉嫌在「一个马来西亚发展公司」（1MDB）贪污案中仲介洗钱，但他挥霍无度的日子可能快要结束了，因为马来西亚新政府誓言将他绳之以法。

刘特佐涉嫌在这起世上最大贪污案之一扮演关键角色，并与前首相纳吉（Najib Razak）及他的亲信一同营私舞弊。胖嘟嘟的花花公子刘特佐已经成为大马人民的众矢之的。

据传刘特佐从1MDB盗取巨额款项后，就过着挥金如土的生活。他厮混的名人有好莱坞男星李奥纳多狄卡皮欧（Leonardo Dicaprio）及社交名媛芭莉丝．希尔顿（Paris Hilton），还传出在纽约最热门的夜店里大肆挥霍。

随着这起案件的调查加速进行，刘特佐搭乘据传用贪污钜款买来的豪华游艇航行亚洲各地，直到最近这艘游艇因为1MDB案的相关调查在印尼�Q里岛（Bali）遭到扣押。

美国「华尔街日报」（Wall Street Journal）报导，本月稍早他曾在泰国度假胜地普吉岛（Phuket Island）等待大马大选结果，目前则行踪不明。

纳吉过去的政治导师马哈地（Mahathir Mohamad）出任新首相后，他领导的新政府已经针对刘特佐重新展开调查，并希望将他弄回马来西亚法办。（译者：陈彦钧/核稿：林治平）

Neuer Inhalt Horizontal Line