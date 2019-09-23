此内容发布于2019年9月23日 下午11:50

（法新社华盛顿23日综合外电报导）美国司法部今天表示，一名美军士兵涉嫌在网路分享制作炸弹的方法，且谈到要攻击一家主要电视新闻网的总部，因此已遭逮捕。

联邦检察官麦克亚力斯特（Stephen McAllister）在声明中表示，派驻堪萨斯州莱里堡（Fort Riley）的24岁陆军二等兵史密斯（Jarrett Smith）在托彼卡（Topeka）联邦法院，被控一项散布炸弹相关讯息罪名。

美国联邦调查局（FBI）表示，史密斯除了在脸书群组聊天时，分享制作炸弹的方法，还讨论利用汽车炸弹攻击一家主要电视新闻网的计画，并以左派团体「反法西斯主义运动」（Antifa）成员为攻击目标。法院文件没有指名是哪家电视台。

根据FBI说法，史密斯也曾表示有兴趣前往乌克兰，与极右派准军事团体亚速营（Azov Battalion）并肩作战。

FBI表示，他在脸书聊天对象，也包括一名曾于2017年到2019年在乌克兰为另一个极右派团体效劳的美国人。

史密斯与一名FBI卧底线人聊天时，也提到民主党籍总统参选人欧洛克（Beto O’Rourke）是可能的攻击目标。

根据司法部说法，史密斯2017年6月入伍，今年7月开始派驻莱里堡。若他被判有罪，可能面临最高20年有期徒刑和25万美元罚款。（译者：陈昱婷/核稿：卢映孜）

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