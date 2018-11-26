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此内容发布于2018年11月27日 上午12:05 最后更新 - 2018年11月27日 -00:05

（法新社巴黎26日电） 法国司法部门消息人士表示，参议院高阶官员、「法韩友好协会」会长奎内迪（Benoit Quennedey）因涉嫌为北韩从事间谍活动，遭到情治单位逮捕。

法国司法界消息人士今天表示，巴黎检察官正在调查他是否「为外国势力收集及提供可能破坏国家根本利益的情报」。

消息人士称，法国国内情报总局（DGSI）调查人员在查奎内迪是否向平壤当局提供情报。

调查工作3月便已展开。电视节目每日新闻（Quotidien）报导，奎内迪在参议院的办公室已遭搜索。

根据法国参议院的网站，奎内迪是参议院「建筑、遗产暨园林」部的高阶行政官员。

参议院议长拒绝评论此事。

奎内迪担任会长的「法韩友好协会」（Franco-Korean Friendship Association）推动与北韩建立更紧密的关系，并支持两韩统一。

他本人则出过一本有关北韩的书。根据出版商德尔加（Delga）网站，奎内迪不但经常撰写北韩相关文章，也常赴朝鲜半岛各地旅行。

6月时，北韩领导人金政恩与美国总统川普在新加坡举行峰会，双边局势大微缓和。而8月上传至影音分享平台YouTube的影片显示，奎内迪表示乐见紧张局势缓解。

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