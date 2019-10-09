此内容发布于2019年10月9日 下午8:05

（法新社华盛顿9日电） 美国官员表示，国防情报局（Defense Intelligence Agency, DIA）一名反恐分析师今天遭到逮捕，此人据称向记者泄露最高机密情报。

美国官员指出，来自维吉尼亚州亚历山卓（Alexandria）30岁的佛瑞斯（Henry Kyle Frese）上班时被拘留，他面临泄露机密国防情报两项罪名。

司法部助理部长德梅斯（John Demers）告诉记者：「佛瑞斯出于私利泄露国家安全情报，被当场逮到。」

司法部并未透露佛瑞斯据称泄露的情报内容，仅表示内容涉及「外国的武器系统」。

佛瑞斯据称向两名记者提供机密情报，司法部也未透露记者身分。

根据起诉书内搜集资讯和佛瑞斯的推特（Twitter）动态，涉入记者似乎替财经媒体CNBC和国家广播公司新闻网（NBC News）工作。

CNBC于2018年5月引述「直接知情人士」报导，中国在具主权争议的南沙群岛部署反舰巡弋飞弹和地对空飞弹系统。

CNBC未立即回覆置评要求。

根据维吉尼亚东区联邦地区法院（Eastern District of Virginia）一个联邦大陪审团递交起诉书内容，佛瑞斯据称与两名记者之一有亲密关系。

官员表示，佛瑞斯2017年1月至2018年2月是国防情报局约聘人员，从那时起即为国防情报局正式员工，权限上达最高机密层级。

国防情报局是美国军事情报单位。（译者：叶俐纬/核稿：徐睿承）

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