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此内容发布于2018年5月29日 下午9:05 最后更新 - 2018年5月29日 -21:05

（法新社芝加哥29日电） 在扩大调查美国密苏里州州长格雷滕斯（Eric Greitens）的性丑闻和可能违反竞选财务法之际，格雷滕斯今天宣布请辞。

一度被视为共和党明日之星的格雷滕斯曾传出有意参选总统，但爆出性丑闻后断送了他的政治前程。

由格雷滕斯所属的共和党掌控的密苏里州议会召开特别会议，针对是否要弹劾格雷滕斯进行讨论的同时，格雷滕斯宣布辞职，从6月1日晚间开始生效。

麻烦接踵而至的格雷滕斯被爆料2015年曾发生婚外情，且被指控未经同意下，偷拍情妇的裸照，并以此勒索对方，但格雷滕斯否认有勒索行为。

随着针对格雷滕斯的竞选团队是否非法与非营利组织配合，隐瞒政治捐款人身分的质疑日增，密苏里州议会已将调查层面扩大到可能违反竞选财务法。

格雷滕斯说：「这场考验对我家人造成难以想像的压力。」他借用总统川普最爱用的词，不断说针对他的调查是「猎巫行动」。

他在记者会中表示：「我没有违反任何法律，也没有犯下任何值得被这样对待的罪行。」他在对外说明时还一度哽咽。（译者：陈昱婷/核稿：徐睿承）

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