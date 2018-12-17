涉性骚遭解雇 CBS前执行长领不到近37亿资遣费

此内容发布于2018年12月18日 上午12:05

（法新社纽约18日电） 美国哥伦比亚广播公司（CBS）今天宣布，前CBS执行长孟维斯被控不当性行为，公司以正当理由予以解雇，因此不会支付1亿2000万美元（约新台币36亿9872万元）的资遣费。

孟维斯（Les Moonves）带领CBS转型成美国最多人收看的电视频道，是好莱坞数一数二备受尊崇的电视大亨，却在首度公开被控不当性行为后中箭落马。

「纽约客周刊」（The New Yorker）今年7月与9月分别刊出两篇文章，详述12名女性对69岁孟维斯提出的指控，孟维斯接着在9月下台。

CBS当时说，孟维斯与CBS将捐出2000万美元（约新台币6亿1631万元）支持#我也是（#MeToo）反性骚扰运动和职场女性平等。

CBS表示，公司调查发现，孟维斯「蓄意且严重滥用职权」，且拒绝配合调查。

外界原先预期他可以获得最高1亿2000万美元的遣散费，但根据调查结果，他现在拿不到这笔钱。

孟维斯的律师驳斥CBS的结论，称这项调查「没有依据」。

律师拉凡德（Andrew Levander）在声明中表示：「媒体比孟维斯早一步收到这些毫无根据的结论，进一步中伤他的名声、职涯与地位。」

拉凡德说：「孟维斯先生强烈否认有任何非合意的性关系，并全面配合调查。」

调查虽然发现CBS的骚扰与报复情况并「不普遍」，但也挖出公司之前的「不当与不专业行为」。

CBS引述调查报告说：「公司向来执行的政策、做法与结构，并未反映出将预防骚扰与报复列为优先制度。」

CBS表示，调查发现，人资、训练与研发以及多元性与包容性分配到的资源「不足」。

CBS又说：「员工还提到过去的事件，即人资与公司没有让考绩优异者为他们的行为负责，以及未能保护员工不会受到报复。」

不过，CBS表示，公司已在实施惩治措施，任命一名新的「人资长」，负责人资与招募外界专家顾问以「研拟其他行动，提倡维护尊严、透明、尊重与包容性的职场文化」。

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