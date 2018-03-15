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此内容发布于2018年3月15日 下午10:50 最后更新 - 2018年3月15日 -22:50

（法新社巴黎15日电） 沙乌地阿拉伯王储穆罕默德．沙尔曼（Mohammed bin Salman）的姊妹哈莎公主（Hassa bint Salman）涉嫌命令保镖打人、呛声威胁性命、还强迫对方吻脚，因而在法国遭通缉。

熟悉此案的消息人士告诉法新社，哈莎公主被控涉入伤害行为，发生地点是她在巴黎西区极昂贵地段的福煦大街（Avenue Foch）公寓内，通缉令在2016年12月发出。

法国总统马克宏寻求与沙国王储穆罕默德．沙尔曼建立良好关系的努力，恐因哈莎公主遭通缉而变得复杂。穆罕默德．沙尔曼是中东最有权力的领导人之一，将在未来几周访问巴黎。

工人表示，他受聘来翻修哈莎公主的这间公寓。就在他为一间有待施工的房间拍了照片之后，公主大发雷霆。工人指控哈莎公主命令保镖殴打他，指责他是要把照片卖给媒体。

法国重点周刊（Le Point）报导，年纪据称40多岁的公主大喊：「杀了他，这条狗，他不配活着。」

工人说他脸部被揍，双手被绑，好几个小时受到折磨，被迫亲吻公主的脚。他们放走他时，把他的工具都拿走了。

法新社当时报导，这名工人严重受伤，8天无法工作。公主的保镖在2016年10月1日依武装暴力、偷窃、威胁性命、违反他人意愿拘禁等罪名遭到起诉。（译者：林宏翰/核稿：徐睿承）

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