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此内容发布于2018年11月21日 上午2:35 最后更新 - 2018年11月21日 -02:35

（法新社华盛顿20日电） 美国司法部今天表示，委内瑞拉前总统查维斯（Hugo Chavez）政府中的一名官员，已对涉及数十亿美元的洗钱案认罪。

安德拉德（Alejandro Andrade Cedeno）2007年到2010年担任委内瑞拉国家财政办公室（Venezuelan National Treasury Office）主席，也领导委内瑞拉国家经济发展银行（National Economic Development Bank of Venezuela），他在佛罗里达州联邦法院对密谋洗钱认罪。

美国司法部表示，54岁的委内瑞亚公民安德拉德住在佛罗里达州惠灵顿村（Wellington），他承认在2017年12月22日犯下罪行，法官预计27日宣判。

司法部今天也透露，另一名委内瑞拉公民希梅内斯（Gabriel Jimenez Aray），是多明尼加现已解散的佩拉维亚银行（Banco Peravia）所有人，他3月20日对密谋洗钱认罪。

根据司法部，安德拉德与希梅内斯承认的罪行，是贪腐计画的一部分，涉案人士也包括委内瑞拉民营电视台全球电视（Globovision）所有人高林（Raul Gorrin Belisario）。

50岁的高林住在迈阿密，2017年8月16日在佛罗里达州南区遭控违反海外反腐败行为法（Foreign Corrupt Practices Act）与洗钱。

根据起诉书，高林拿出数百万计美元贿赂两名委内瑞拉高官，包括安德拉德，获得以有利于委国政府的汇率从事外汇交易的权利。（译者：张晓雯/核稿：陈政一）

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