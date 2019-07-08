此内容发布于2019年7月9日 上午1:20

（法新社纽约8日电） 美国身价亿万金融家艾普斯坦涉嫌引诱数十名少女到他纽约和佛罗里达州的豪宅，再付钱给她们与他从事性行为，最年轻的被害人年仅14岁。被控性贩运的艾普斯坦今天坚称自己无罪。

曼哈顿联邦法院起诉书指控，66岁的艾普斯坦（Jeffrey Epstein）安排未成年少女从事裸体「按摩」和其他性行为，并付钱给其中一些人，让她们替他招募更多女孩，时间至少从2002年至2005年。

艾普斯坦身穿深蓝色囚衣，在地方法官皮特曼（Henry Pitman）面前进行答辩。他被控一项性贩运和一项共谋罪名，若遭定罪，艾普斯坦将面临长达45年徒刑。

根据起诉书，这位前避险基金经理人「刻意锁定未成年人，也晓得许多受害者实际年龄在18岁以下，因为在某些情况下，若干未成年受害者曾明确告知她们的年纪。」

艾普斯坦稍早在法院文件中说，他与据称是受害者之间的关系属两厢情愿，他也相信事情发生时，她们都已年满18岁。艾普斯坦2008年曾就相关案件与佛州检方取得认罪协商。

在本月15日前，艾普斯坦仍将待在狱中，等待获准交保。

检方告诉皮特曼，艾普斯坦应该拘留候审，因为他拥有大笔财富和私人飞机，且与国际要角关系密切，「潜逃出境风险极高」。（译者：刘文瑜/核稿：徐睿承）

Neuer Inhalt Horizontal Line

Instagram 关注我们 Instagram