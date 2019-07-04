此内容发布于2019年7月4日 上午2:35

（法新社华盛顿3日电） 战功彪炳的美国海军海豹部队队员盖拉格被控杀害一名青年战俘，然而案情出现大逆转，盖拉格获判无罪，美国总统川普今天向他道贺。

美国加州军事法庭昨天裁定40岁的盖拉格（Edward Gallagher）无罪。盖拉格被控2017年在伊拉克杀害一名伊斯兰国（IS）青年战俘，还犯下与此案相关的其他严重罪行。

盖拉格只因与其他海豹成员在IS战俘尸首旁拍照遭到定罪。这项罪名量刑较轻。

川普在推特盛赞法院这项判决。他先前表示，如果盖拉格被判有罪，他可能赦免盖拉格。

川普推文说：「恭喜海豹部队的盖拉格、他的好妻子以及他的家人们，你们一起经历了这么多事。很高兴我能帮上忙。」

在他妻子各方奔走下，一群国会议员游说释放他。

海军一等士官长史考特（Corey Scott）作证时说，2017年5月他见到特别行动负责人盖拉格朝负伤的IS战士脖子刺下去，之后他便杀了这名男孩。

史考特表示，他这么做是让男孩得以解脱，不再受苦或被伊拉克部队折磨。检方表示，男孩年约15岁。

史考特突如其来的证词，让检方以谋杀与杀人未遂罪嫌起诉盖拉格的计画受影响。

检方认为史考特对整件事提出的版本是捏造的，他为了保护盖拉格而撒谎。史考特拥有起诉豁免权。（实习编译：林郁庭/核稿：刘文瑜）

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