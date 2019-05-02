此内容发布于2019年5月2日 下午11:50

（法新社吉隆坡3日电） 被控刺杀北韩领导人金正恩同父异母哥哥金正男的越南女子段氏香（Doan Thi Huong）今天获释，尽管马来西亚面临真凶永远不会接受司法制裁的批评，仍结束这场谋杀案的法律程序。

在漫长审判后，段氏香上个月认罪，就2017年金正男毒杀案获改判较轻的「构成伤害」罪，让她成为唯一因这起全球关注谋杀案遭到定罪者。

另一名因这起发生在吉隆坡机场的神经毒剂谋杀案，而面临审判的印尼女子席蒂艾沙（Siti Aisyah）在指控撤除后，数周前已获释返回故乡。

两人始终否认犯下谋杀罪，坚称自己是北韩特务密谋计画下的棋子，这些特务在谋杀案后随即飞离马来西亚。南韩指控平壤策划这起刺杀案。

段氏香的律师郑宝德（Hisyam Teh Poh Teik，音译）告诉法新社，段氏香遭判数年刑期，但获改判减刑，在今天早上7时20分从马来西亚首都外的监狱获释。

在外等候的记者看到一辆箱型车及一辆汽车疾驶离开，在场的法院官员证实段氏香获释。

郑宝德在段氏香获释前表示，她「肯定很期待能回家」。

这名30岁的前美发沙龙员工预料先前往马来西亚行政中心布特拉加亚（Putrajaya）的移民办公室处理文件，并在傍晚飞回越南。

Neuer Inhalt Horizontal Line

Instagram 关注我们 Instagram