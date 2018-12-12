涉窜改一马稽查报告 大马前首相纳吉遭起诉

此内容发布于2018年12月12日 上午1:35

（法新社吉隆坡12日电） 马来西亚前首相纳吉与一马发展公司（1MDB）前总裁兼执行长阿鲁尔甘达今天因涉嫌窜改稽查报告遭起诉，两人都否认有罪，并分别以50万令吉（新台币约368万元）交保获释。

65岁的纳吉（Najib Razak）遭控利用公职人员身分，违法获取个人利益，一旦被判有罪，将面临长达20年监禁。

不过，截至目前，他拒绝认罪并否认所有针对他的指控。

首度在弊案中遭起诉的阿鲁尔甘达（Arul Kanda），被控协助纳吉窜改稽查报告。他同样否认指控，若被判有罪，也会面临长达20年监禁。

纳吉遭控挪用一马数十亿美元，用来购买豪华游艇及艺术品，此弊案促使大马选民在今年5月的当地选举中，推翻纳吉长期执政的政权。

纳吉失去权力至今已背负多达39项罪名，多数都与他一马弊案有关。其他前朝政府下的相关官员也被受审。

今天最新起诉是，纳吉2016年2月在时任一马总裁兼执行长的阿鲁尔甘达协助下，下令政府官方审计机关窜改一马的稽查报告，这份报告随后提呈到国会委员会。

马来西亚总稽查司上个月发表声明，证实纳吉曾删除稽查报告中，关于一马真实财务情况的一些段落，并将报告中有关弊案幕后黑手、富商刘特佐出席一马董事会会议的段落删除。（译者：苏梨若/核稿：陈昱婷）

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