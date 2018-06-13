下面的内容来自我们的合作伙伴，因此我们不能保证这些内容能够正常显示。

此内容发布于2018年6月13日 下午10:05 最后更新 - 2018年6月13日 -22:05

（法新社马德里13日电） 西班牙文化体育部长伍尔达（Maxim Huerta）遭揭露曾因逃税而被罚款，他今天宣布辞职。这对上周才走马上任的社会主义政府而言，无疑是一大打击。

西班牙前总理拉荷义（Mariano Rajoy）所属的保守派人民党（Popular Party）中，有若干高阶官员卷入贪腐丑闻，国会1日对此通过不信任案，拉荷义黯然下台，由桑杰士（Pedro Sanchez）接任。

桑杰士任命主要由女性组成的内阁，更在义大利民粹主义政府及马尔他拒让载有629名移民的船靠岸时伸出援手接纳，赢得全球赞誉。

但西班牙网路报「机密」（El Confidencial）披露，获奖作家暨电视名人伍尔达于2006至2008年间，利用空壳公司逃税21万8322欧元（约新台币768万元）。

西班牙法院去年勒令伍尔达向税务局缴纳应付税额、罚金及利息等，总额逾36万欧元。

伍尔达7日宣誓就职，他一周后在记者会上表示：「我将辞职。」

他也说，自己是因税务机关变更标准才被罚款。

西班牙媒体报导，伍尔达是西班牙近代史上，任期最短的部长。

Neuer Inhalt Horizontal Line