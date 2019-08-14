此内容发布于2019年8月14日 下午11:35

（法新社纽约14日电） 被控性侵、仲介卖淫的美国富豪艾普斯坦10日在纽约监所内自缢身亡后，一名女性今天出面控告艾普斯坦强暴。这是依据纽约州新法，针对艾普斯坦的第一宗民事案件。

另据美国媒体报导，艾普斯坦（Jeffrey Epstein）疑似在纽约大都会矫正中心（Metropolitan Correctional Center）牢房内自杀之前，狱警根本没有查房，而是在睡觉。

现年32岁的阿劳斯（Jennifer Araoz）今天根据纽约州刚刚生效的法律对艾普斯坦的资产、前女友麦克斯威尔（Ghislaine Maxwell）以及3名共犯提出告诉。

法新社看到的诉状显示，阿劳斯14岁在自己就读的中学校门外被陌生人召募，说艾普斯坦可以在金钱上帮忙她，对她的生涯有帮助。阿劳斯说，艾普斯坦狂送礼物，之后开始要求按摩。

她还说，艾普斯坦一再性侵她，最后一次是在她15岁最后去他家的时候。

阿劳斯是在曼哈顿的州法院提出告诉。这是依据纽约州新通过的儿童受害法（Child Victims Act），针对艾普斯坦第一宗民事案件。

阿劳斯说，艾普斯坦透过麦克斯威尔与另3名女子帮忙找人。

另根据「纽约时报」报导，纽约大都会矫正中心两名人员长达3小时没有查房，之后还伪造纪录，试图掩盖错误。

多名熟悉内情的执法人员与监狱主管告诉「纽约时报」，原本狱方人员应该要每30分钟查房一次，但他们却在打瞌睡。（译者：郑诗韵/核稿：徐睿承）

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