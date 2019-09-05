此内容发布于2019年9月5日 上午8:50

（法新社法国罗契福5日电） 法国着名公鸡莫里斯（Maurice）的饲主费索今天在一场法律纠纷中取得胜利，法院认为莫里斯有权利在清晨啼叫。莫里斯清晨啼叫导致费索和邻居陷入长期争执。

这起案件已成为全球瞩目的头条新闻，被视为是乡村当地居民和度假屋主之间关系紧张的徵兆。

费索（Corinne Fesseau）的委任律师巴皮诺（Julien Papineau）告诉法新社：「莫里斯赢了，原告必须支付它的饲主1000欧元（约新台币3万4500元）赔偿金。」

费索告诉法国西部罗契福（Rochefort）法院，购买度假小屋的退休夫妻搬来隔壁前，风景秀丽的俄雷隆岛（Oleron）没人抱怨过莫里斯。

来自法国中部上维尼地区（Haute-Vienne）退休农夫毕隆（Jean-Louis Biron）和妻子乔艾尔（Joelle）宣称，他们清晨4时被莫里斯刺耳的啼叫声吵醒。

费索表示，试了几个方法试图让莫里斯安静，包括用黑色床单覆盖鸡舍，让它以为还没天亮，一切都徒劳无功。

对于今天的判决，费索在法庭外大喊Cocorico（公鸡啼叫声的法语），并表示自己兴奋地几乎「说不出话来」。

她说：「对于与我情况相同的人来说，这是一场胜利。我希望这为他们开创先例。」费索呼吁制定一部新的「莫里斯法」（Maurice law），保护乡村的各种声音。

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