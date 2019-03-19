此内容发布于2019年3月19日 上午10:05

（法新社纽西兰基督城19日法新）纽西兰人聚集在一起��胸、跺脚、伸出舌头，即兴表演当地原住民毛利人传统战舞哈卡（haka），目的是为了替遭枪击案重创的穆斯林社群打气，表达全民团结精神。

从全身布满纹身的自行车骑士、商界管理人员、孩童到年长纽西兰人，列队表演具威吓作用的舞蹈哈卡。舞蹈一开始，表演者会激烈喊出一段颂词，大致意思为「我生！我死！」

当纽西兰面对这起可怕悲剧、寻求如何回应之际，无可避免地，许多人也许会诉诸哈卡舞。这种舞蹈源自原住民毛利人，如今已成为纽西兰的全球性象徵，纽西兰国家橄榄球队黑衫军（All Blacks）在比赛前表演哈卡舞，因而闻名全球。

公开宣称有白人至上主义的28岁澳洲枪手塔伦（Brenton Tarrant），15日祈祷时间闯入清真寺，持枪扫射穆斯林，夺走50人性命；侵略性且具威吓作用的哈卡舞，似乎与纽西兰举国弥漫的肃穆氛围不搭调。

怀卡托大学（Waikato University）研究毛利人的教授麦克斯威尔（Te Kahautu Maxwell）表示，哈卡舞不只意味威吓，还意味着哀悼、把敌意和美融合成一种真正情感流露。

麦克斯威尔说：「哈卡通常用于死亡和哀悼。这是毛利人哀悼过程不可或缺的一部分。哈卡也用来表达爱与怜悯，用来鼓舞罹难者家属的精神。」（译者：叶俐纬/核稿：刘学源）

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