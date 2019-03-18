此内容发布于2019年3月18日 上午7:50

（法新社基督城18日电） 脸书（Facebook）日前发布声明指出，已在案发24小时内移除约150万次纽西兰清真寺屠杀案直播影片，但仍遭批评反应速度不够快、执行不彻底。

纽西兰基督城2座清真寺15日发生恐怖攻击，造成50人死亡，凶嫌当时透过脸书直播17分钟的屠杀过程。

脸书后来在声明中表示，已「迅速」移除直播影片，以及枪手的脸书和Instagram帐号，并在案发24小时内移除约150万次上传的影片，其中约120万次是在影片上传时便遭封锁。

纽西兰脸书（Facebook New Zealand）发言人加利克（Mia Garlick）也指出，公司「结合真人与机器，日夜不停地移除违规内容」。

不过，虽然政府单位也下令禁止分享，相关影像仍以各种形式在网路上流传。专家指出，直播影片在惨案发生后数小时仍可轻易被复原。

此外，脸书数据显示，至少有30万次影片在上传时未遭封锁，且目前并没有这些影片的浏览和分享次数统计资料。

纽西兰总理阿尔登（Jacinda Ardern）指出，政府已尽其所能清除网路上相关影像，但「最终仍得由这些网路平台加速移除」。

纽西兰先驱报（New Zealand Herald）报导，一些大型企业正考虑下架在脸书的广告。这家报纸一名商业类的社论作者愤怒指出：「看来我的孩子有可能在脸书看见真实杀人影片，只因为脸书创办人祖克柏（Mark Zuckerberg）可藉此多赚一点钱。」

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