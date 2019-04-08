此内容发布于2019年4月8日 上午4:35

（法新社威灵顿8日电） 纽西兰隐私权保护委员爱德华兹今天批评社群媒体脸书（Facebook）不配合政府防止血腥暴力内容的直播影片散布，并说脸书创办人祖克柏对于脸书实际运作情况的说法「不坦诚」。

纽西兰基督城（Christchurch）上月中发生造成50人丧命的清真寺恐攻案，凶嫌当时透过脸书直播犯案过程。尽管脸书宣称「很快」移除直播影片，但相关内容仍在网路上流传一时。

「纽西兰个人资料私隐专员公署」（The Privacy Commissioner's Office）专员爱德华兹（John Edwards）指出，脸书创办人兼执行长祖克柏（Mark Zuckerberg）称血腥暴力内容快速流传是因为有心人士规避脸书系统，这样的说法「不坦诚」。

爱德华兹告诉「纽西兰广播电台」（Radio New Zealand）：「他们其实没有任何侦测系统。」

爱德华兹指出：「直播是足以造成重大伤害的科技…他（祖克柏）其实无法或不会告诉我们，有多少自杀、谋杀或性侵被直播。」

他说：「事实上，我上周就向脸书提出这个问题，但他们根本没有相关数据，或者不愿提供。」

祖克柏上周说，延迟直播机制不在脸书考虑范围。

爱德华兹认为，社群网站应对内容负责。

他表示：「这是全球性的问题。在基督城被直播的事件，可能在世界任何角落发生。」

他并说：「社群网站对站上骇人内容激发缅甸的种族屠杀事件负有责任，社群网站也允许俄罗斯网军操弄，以期影响选举结果。」（译者：陈韵聿/核稿：严思祺）

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