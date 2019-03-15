此内容发布于2019年3月15日 下午8:35

（法新社基督城16日电） 纽西兰基督城2间清真寺昨天遭屠杀酿49死，行凶的白人枪手竟然合法拥枪。总理阿尔登（Jacinda Ardern）今天誓言修改枪枝法令，要让拥枪条件更为严格。

阿尔登说，28岁的澳洲籍枪手塔伦（Brenton Tarrant）是2017年11月取得「A类」（Category A）拥枪执照，随即在2017年12月开始陆续合法购买5把昨天用于基督城清真寺恐攻的作案枪枝。

阿尔登在首都威灵顿告诉媒体，枪手持有的武器包括2把半自动步枪、2把霰弹枪与1把杆动式（lever-action）步枪。

她说：「事实是..此人取得拥枪执照，也获得那些武器，很显然我觉得人们会要求做出改变，我也承诺了..我现在就能告诉你们一件事，我们将修改枪枝法规。」

纽西兰1990年发生1名精神病患于南部城镇阿拉莫阿纳（Aramoana）枪杀13人的案件，2年后纽西兰于1992年将枪枝法令紧缩，禁止使用半自动武器，但和邻近的澳洲相比，纽西兰的枪枝法规相对较为宽松。

澳洲在1996年发生类似屠杀事件后，与大多数美国以外的已开发国家一样，建立了严格的枪枝管制制度。

任何16岁以上者，只要完成安全课程和经警方的背景查核，都可以在纽西兰申请枪枝执照，时效10年。

纽西兰的枪枝法令未规定拥枪者需向当局登记，这点与澳洲不同，警方也不确定纽西兰有多少合法、非法枪枝目前在流通。

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