此内容发布于2019年3月21日 下午9:35

（法新社纽西兰基督城22日电） 纽西兰基督城两座清真寺枪击事件发生一周后，基督城一群妇女今天穿着临时凑合的伊斯兰头巾，展现和平与团结。

32岁的史托克（Rafaela Stoakes)，是两个孩子的母亲，她说，戴着伊斯兰头巾，让她深刻体会挺身而出及感受身为少数族群一分子的意义。

纽西兰许多女性响应主题标签「为和谐戴头巾」（#HeadScarfforHarmony）的运动，包括史托克。她们站出来反对仇恨。

澳洲男子塔伦（Brenton Tarrant）带着仇恨，15日闯进基督城的努尔清真寺（Al Noor）和林伍德清真寺（Linwood Mosque）开枪扫射信徒，夺走50人性命。

今天活动中，很多人是第一次戴着伊斯兰头巾。

史托克说：「以此对我的穆斯林朋友表示敬意，确实让我感到自豪，但当我是现场唯一戴着头巾的人时，也有非常弱势、孤单的感觉。」

她说：「如果每天都要戴头巾，想必要很大的勇气。」

许多妇女涌上推特、脸书以及其他社群媒体，贴出她们的照片，支持这项运动。

19岁女学生沃克曼（Kate Mills Workman）在推特上传她戴着绿色头巾的自拍照。她告诉法新社：「作为纽西兰人，我们必须表达真正坚定的立场。」（译者：纪锦玲/核稿：卢映孜）

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