此内容发布于2019年4月23日 下午10:50

（法新社威灵顿23日电） 在纽西兰清真寺恐怖攻击后，纽国和法国今天宣布，将共同努力让各国与科技公司携手，试图让社群媒体无法被用来组织并推广恐怖主义与极端暴力。

双方5月15日将在巴黎召开会议，纽西兰总理阿尔登（Jacinda Ardern）及法国总统马克宏（Emmanuel Macron）将共同主持会议。

阿尔登表示，3月15日在基督城两座清真寺造成50名穆斯林丧命的恐怖攻击，以前所未有的方式运用社群媒体「作为推广恐怖主义及仇恨的工具」。

这场清真寺恐怖攻击透过网路直播，影片中枪手不分青红皂白地朝男女老幼开枪。在这场大屠杀结束的近6周后，社群媒体网站仍试图努力移除直播备份影片。

阿尔登表示：「我们呼吁科技公司领导人，加入我们在巴黎的基督城峰会，并协助达成消除线上暴力极端主义的目标。」

这场峰会将与七大工业国集团（G7）科技部长的「人性科技」（Tech for Humanity）会议同时举行，而法国另一场的「技术共好」（Tech for Good）会议也将在5月15日登场。

阿尔登表示：「我们全都需要行动，这包括社群媒体供应者要为平台上的内容担起更多责任并有所作为，如此一来，暴力极端主义内容便无从发布与分享。」

「对脸书（Facebook）这样的科技平台而言，不被歪曲成恐怖主义的工具，而是成为防堵极端主义全球解方的一部分是至关重要的。」

纽西兰已经禁止散布清真寺恐攻直播影片及枪手撰写并公布的宣言。犯案枪手在攻击后，面临50项谋杀及39项谋杀未遂罪名起诉。

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