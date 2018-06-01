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此内容发布于2018年6月1日 下午8:20 最后更新 - 2018年6月1日 -20:20

（法新社纽约1日电） 3名女演员今天对好莱坞金牌制片温斯坦（Harvey Weinstein）提出新的集体诉讼，指控温斯坦伸出魔爪侵犯。

提起集体诉讼的女性之一汤普森（Melissa Thompson）说，她是在2011年与温斯坦会面讨论新的行销手法时遭他性侵。

汤普森说，温斯坦狂伸狼爪的行径去年遭踢爆后，有人向律师布拉夫曼（Benjamin Brafman）与他公司的另一名律师史派洛（Alex Spiro）提到她。

温斯坦上周因涉嫌性侵与性犯罪遭到起诉，布拉夫曼担任他的辩护律师。

替汤普森打官司的哈根斯柏曼（Hagens Berman）律师事务所在声明中说：「汤普森经人诱导下以为布拉夫曼与史派洛代表温斯坦案的受害者。」

声明说：「有人使用欺骗技俩，引诱她交出关于温斯坦行径的影音证据（她也这么做了）。」

声明又说：「汤普森是在交出影片证据后，才发现布拉夫曼当时就是或之后会是温斯坦的主要刑事辩护律师。」

布拉夫曼的律师事务所在这起诉讼中，与温斯坦的前电影公司米拉麦斯（Miramax）和温斯坦影业公司（The Weinstein Company）一同列为被告。

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