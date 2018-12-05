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此内容发布于2018年12月5日 下午9:50 最后更新 - 2018年12月5日 -21:50

（法新社纽约5日电） 香港前民政事务局局长何志平在美国被控参与贿赂非洲官员计画，为中国能源公司换取合约，他今天遭判有罪。

纽约曼哈顿（Manhattan）联邦法院陪审团裁定，何志平8项罪名中有7项成立。

何志平去年11月遭到逮捕，被控违反美国海外反腐败行为法（FCPA）、洗钱及共谋。联邦检方表示，他代表中国华信能源公司（CEFC China Energy）安排贿赂事宜。

他被捕时担任香港中华能源基金会秘书长，这个组织是由总部在上海的中国华信能源公司资助。

检方表示，何志平让中国华信能源2015年以200万美元贿赂查德总统德比（Idriss Deby），换取在查德的石油专营权。查德政府先前否认美国的指控。

检方也说，何志平2016年汇50万美元给乌干达外交部长并承诺进一步汇款，以便为中国华信能源取得利益，包括可能收购一家乌干达银行。

库特沙（Sam Kutesa）先前曾任联合国大会主席，2015年以来担任乌干达外交部长。乌干达也已否认相关指控。

违反美国海外反腐败行为法，每项罪名面临最重5年有期徒刑，洗钱罪最重10年徒刑。此外，何志平可能面临高额罚款。

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