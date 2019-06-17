此内容发布于2019年6月17日 上午10:05

（法新社北京17日电） 香港爆发超过百万人「反送中」抗议游行，迫使香港行政长官林郑月娥宣布暂缓修订逃犯条例。分析家说，这是强势的中国领导人习近平罕见挫败，但北京也恐因此加紧对香港的控制。

习近平2012年上台后，持续巩固权力并加强对中国社会控制。修订逃犯条例也被视为中共加强对香港影响的新迹象。但过去一周香港民众2度大规模示威，甚至在暂缓修法后抗议人数还大增。习近平不太习惯遭遇这样的挑战。

「外国人看中国」（Sinocism China Newsletter）电子报发行人利明璋（Bill Bishop）指出：「这是对于香港将随时间和中国实际上融为一体的想法予以大力否定。由于共产党在习近平领导下已令人更加担忧，这无疑不只是对习近平，而是对中共整体的排斥。」

北京试图和香港的抗争保持距离，推说修订逃犯条例是香港政府的主意，抗议冲突则是外国势力在背后支持的「暴动」，并封锁国内社群媒体上对相关事件的讨论。

然而专家表示，若无北京后台的指导，林郑月娥不会推动送中条例。且中国政府今天也说，将「继续坚定支持」香港群众要求下台的林郑月娥。

习近平则是人身远离风暴。12日「反送中」抗议发生暴力冲突时，他在中亚进行访问；但昨晚他返国时，香港街头则再度被上百万抗议人潮占据。

来自香港的美国圣母大学（University of Notre Dame）政治学系副教授许田波说：「这对习近平而言是一次挫败。民众不会相信，林郑月娥试图强势通过甚至香港基本法都未包括的规定，是出于她自己的意愿。」

香港浸会大学教授高敬文（Jean-Pierre Cabestan ）则认为，修订逃犯条例获暂缓，显示中共领导阶层「害怕」香港抗议运动可能在中国大陆引发回响。

分析家说，北京为了不让紧张升温，或许将避免以明显粗暴手段镇压抗议，但仍会以更细腻方式对香港施压。

利明璋便表示：「你将见到中共加倍对香港施压，但方式不一定是完全显而易见的。」

北京的政治分析家华颇则说：「习近平必须非常强硬。他不会轻易让步。」他指出，修订逃犯条例只是暂缓而非取消，习近平将「等待香港市民情绪逐渐恢复平静，然后再惩罚一小撮死硬派人士」。

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