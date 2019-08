(法新社日内瓦13日电) 香港「反送中」示威持续延烧,联合国人权事务高级专员巴舍莱今天针对香港警方以武力对付抗议群众一事表达关切,并呼吁在香港动乱日益加剧之际展开公正的调查。

巴舍莱(Michelle Bachelet)的发言人柯维尔(Rupert Colville)在瑞士日内瓦向记者表示,对于香港特别行政区持续不断的抗议事件,以及近日暴力程度加剧,巴舍莱表达关切。

柯维尔还说,巴舍莱呼吁,针对港警过度使用武力对付抗议群众的指控,展开「迅速、独立、公正的调查」。

巴舍莱也谴责抗议群众的任何暴力或毁损财产行为,并「敦促参与示威活动的每个人以和平方式表达他们的观点」。

巴舍莱透过发言人发表上述谈话时,反送中抗议群众在香港机场举行集会,导致机场在下午4时30分起被迫暂停航班登机作业,香港机场已经连续两天被瘫痪。

柯维尔还提到,联合国人权事务高级专员公署(Office of the UN High Commissioner for Human Rights)已审查了「可信的证据,能证明执法人员以国际规范和标准所禁止的方式使用低杀伤力武器」。

他举例指出,像是「催泪瓦斯罐多次射入人群密集的封闭区域,并直接射向个别抗议者,形成相当高的死亡或重伤风险」。(译者:曹宇帆/核稿:陈彦钧)

