此内容发布于2019年8月16日 上午4:05

（法新社香港16日电） 3名香港高阶警官今天透露，即使香港示威暴力情势升温，港警自信仍有足够资源继续和争民主抗议人士对战。这也暗示，专制的北京当局可能还不需要派遣军警介入。

这些港警指挥官匿名接受一群西方记者访问时说，尽管香港政治乱局恶化，他们并未听闻北京有任何扩大中国军警部署的计画。但他们承认，若北京采取任何这类举动，会令香港警方陷入未知险境。

香港抗争从数百万人上街的「反送中」游行，演变为连续10周小群抗议人士和警方爆发激烈冲突。这是香港自1997年回归中国以来，对北京政权构成的最大挑战；也是自1960年代末期左派暴动以来，港警面临最严峻的动乱情势。

中国政府采取的态度也越来越强硬。中国官媒本周发布武警和装甲车在深圳边境集结的画面。消息人士今天也告诉中央社记者，深圳至少有一万名武装戒备警察，随时可到香港处理示威暴力活动。

不过受访的3名香港警官说，港警并未就北京派遣增援警力有过讨论，也不存在既定协定。

他们表示，香港共有2万8000名警力，其中约3000人负责在前线控制群众，另有数百名预备警力可随时加入支援，若抗争恶化，港警也已准备好「升级」计画。

其中一名在现场担任指挥官的警员说：「我们在任何阶段都尚未全力动员。」

然而3名警官也暗示，北京和香港行政长官林郑月娥不妥协的态度，令他们感到挫折。其中一人说：「这是政治议题。而政治议题需要用政治方式解决。」

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