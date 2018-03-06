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此内容发布于2018年3月7日 上午12:05 最后更新 - 2018年3月7日 -00:05

（法新社伦敦7日电） 鉴于游戏产业女性占比仅19%，英国知名游戏开发商Creative Assembly过去3年都在他们南伦敦荷善（Horsham）的办公室举办研讨会，盼鼓励更多女性人才加入。

Creative Assembly旗下游戏「全军破敌：战锤」（Total War: Warhammer）首席技术视觉设计师阿兹哈（Jodie Azhar）说：「我们想要消除大众对游戏业的误解，像是『男性比女性还要容易在这个产业找到工作』，或『我妈妈叫我找一份真正的工作』。」

根据2016年的研究，尽管英国女性玩家占半数，但游戏业从业人员仅19%是女性。

「游戏业女性」（Women in Games）总裁伊沙曼（Marie Claire Isaaman）说：「这19%的比例中，有多少女性真的从事制作游戏？」

她说：「如果参考其他资料的话，可以知道多数女性没有在制作游戏。所以女性角色是由全男性团队制作的，这是个大问题。」

阿兹哈认为游戏业缺乏女性，主要跟教育有关，例如「我喜欢玩电玩，但我从来不知道开发游戏可以是一个职业。我在学校从没听说过有这样的工作」。

Creative Assembly因此举办只限女性参加的研讨会，让学龄女孩们有机会接触游戏业，学个一两招。（译者：陈昱婷/核稿：蔡佳敏）

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