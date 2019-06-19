此内容发布于2019年6月19日 上午5:05

（法新社旧金山18日电） 网路科技巨擘谷歌（Google）今天承诺，将投资超过10亿美元解决公司总部所在地旧金山湾区严重的住宅不足问题。执行长皮查伊（Sundar Pichai）表示，Google想当「好邻居」。

旧金山湾区也是科技公司云集的矽谷所在地。这些公司聘请的数万名高薪人员让当地住宅供应吃紧，房价因此炒高，价格合理的住家难寻。

皮查伊指出，Google先前曾投资公司不同营运单位所在区域的住宅供应市场。他在部落格发文指出：「今天我们宣布，将在湾区住宅另外投资10亿美元。」

其中，Google现有价值7亿5000万美元的自有土地，接下来10年将重新规划。这些土地多属办公和商业用途。皮查伊说，如此一来可打造至少1万5000户符合不同收入水准居民需求的住家，中等和低收入家庭也有机会受惠。

此外，Google也承诺投资2亿5000万美元，用于鼓励建商供应至少5000户平价住宅。

Google还将额外提供5000万美元，透过慈善计画Google.org支持协助无家可归和被迫迁居者的非营利组织。过去5年，Google已提供约1800万美元相关补助。

皮查伊表示：「我们的目标是让住宅建设即刻启动，并在接下来几年让居民有房子住。」（译者：陈韵聿/核稿：徐崇哲）

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