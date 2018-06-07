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此内容发布于2018年6月7日 上午3:50 最后更新 - 2018年6月7日 -03:50

（法新社雪梨7日电） 澳洲总理滕博尔今天表示，「想要」脸书执行长祖克柏接受澳洲国会议员质询。由于脸书允许中国智慧型手机制造商使用旗下用户的个人资讯，引发外界批评。

社群媒体龙头脸书（Facebook）证实与数家中国电子产品公司分享个资后，再度引起外界批评。这些公司包括美国军方质疑有从事网路间谍活动遭禁用的华为。

外国政治干预的担忧逐渐升高，特别是中国，澳洲近来加强自身的情报能力。

滕博尔（Malcolm Turnbull）在布里斯本（Brisbane）告诉记者：「确实对脸书隐私保护有许多担忧。我欢迎脸书到我们国会委员会作证。」

被问到祖克柏（Mark Zuckerberg）是否该亲自出席，他说：「当然，我们希望见到老板。」

滕博尔进一步表示，社群媒体迅速成为人类生活「各方面的主宰」，用户意识到他们的个资如何被使用很重要。

澳洲议会情报与安全联合委员会副主席柏恩（Anthony Byrne）表示，祖克柏需要向澳洲1500万名脸书用户解释，为什么脸书会和中国公司分享个资。

他告诉澳洲报社：「脸书用户个资被偷偷地移交给华为，这是完全不能接受的事。」

「我想知道为什么祖克柏先生会允许这件事情发生。如果有需要，会邀请他出席委员会的听证会，向委员会和澳洲人民说明。」（译者：叶俐纬/核稿：陈昱婷）

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